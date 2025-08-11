Врач Гинзбург: употребление грибов до 12 лет может привести к гастриту

Фото: 123RF/nesavinov

Грибы могут быть опасны для людей с проблемами ЖКТ, а также для детей до 12 лет, предупредил в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Михаил Гинзбург.

11 августа в России отмечается День белого гриба. По мнению эксперта, в организме человека мало ферментов, которые необходимы для переваривания этого вида продуктов. Поэтому грибы могут оказаться причиной несварения, в результате которого есть вероятность возникновения тяжести и даже небольшой тошноты.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Людям с любыми болезнями желудочно-кишечного тракта: гастритом, язвой, дискинезией желчевыводящих путей, холециститом, колитом и так далее – вовсе не советую есть грибы. Иначе это может вызвать обострение.

Также продукт не стоит вводить в рацион детей до 3, а лучше даже до 12 лет, так как у них еще слабо сформирована пищеварительная система и такая тяжелая пища при частом употреблении может привести к гастриту, предупредил диетолог.

"В целом польза грибов преувеличена: это не суперфуд и не тот продукт, который необходим нашему организму. В небольших количествах грибы содержат витамины группы В и некоторые минералы, но не являются основным их источником", – подчеркнул эксперт.

Считается, что хитиновые пищевые волокна гриба обладают определенным противовоспалительным действием. Однако, как отметил врач, оно свойственно и всем другим пищевым волокнам, содержащимся в овощах, цельнозерновом хлебе, крупах и так далее. А популярное утверждение, что грибы могут заменить мясо, вовсе не верно: да, в них много белка, но он не считается особо ценным.

Основная польза в том, что они могут разнообразить питание и доставить приятные вкусовые ощущения, считает диетолог.





Михаил Гинзбург врач-диетолог, доктор медицинских наук, профессор АСИЗ Поэтому не стоит увлекаться: порция готовых грибов должна быть в пределах 100 граммов. К тому же не советую употреблять их вместе с другими тяжелыми продуктами, например сметаной или жареной картошкой – это довольно большая нагрузка на ЖКТ.

Лучше всего делать из грибов суп или добавлять их в отварном виде в овощные салаты – так они будут усваиваться легче всего, заключил Гинзбург.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева предостерегла от покупки грибов на трассе. По ее словам, в них могут попадать токсичные вещества, выхлопные газы и даже тяжелые металлы. Во время еды весь этот набор окажется в организме.

