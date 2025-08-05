Эксперт Тихомиров назвал грибы, которые можно собирать в Подмосковье в августе

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Еловые белые грибы, осенние опята, маслята, волнушки и лисички можно найти в подмосковных лесах в августе. Об этом Москве 24 рассказал автор научно-популярного канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

По его словам, любители тихой охоты больше всего ждут волны белых еловых грибов.

"Они уже начали появляться, например, в районе Истринского и Можайского водохранилищ. Однако из-за жаркой погоды практически все грибы червивые. Как и маслята, которые уже начали собирать на юго-востоке Подмосковья", – отметил эксперт.



относительно резкое изменение температуры мицелия под влиянием внешних факторов. – Прим. ред. ), и для этого столбик термометра должен понизиться до 18–20 градусов, а также пройти хорошие дожди. Тогда грибов станет много примерно через полторы недели, и они будут достаточно чистыми.

Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Для грибов важна так называемая температурно-влажностная провокация (), и для этого столбик термометра должен понизиться до 18–20 градусов, а также пройти хорошие дожди. Тогда грибов станет много примерно через полторы недели, и они будут достаточно чистыми.

Кроме того, во второй половине августа может пойти новая волна осенних опят.

"В этом году они, как ни странно, уже появлялись в начале июля, когда было понижение температуры. Поэтому там, где опята уже росли, их может повторно и не быть", – рассказал специалист.

Кроме того, ближе к концу месяца грибники могут отыскать волнушки, которые любят собирать для солений. Также в это время появятся черные грузди, хотя в Подмосковье их в последнее время стало достаточно мало, подчеркнул эксперт.

"Сейчас пока что можно идти в лес только за лисичками, которых много везде. Например, на северо-западе и на востоке области, в стороне Орехово-Зуева", – рассказал Тихомиров.





Дмитрий Тихомиров автор научно-популярного канала про грибы Лисички хороши тем, что у них нет какой-то четко выраженной волны, как у тех же белых грибов. Они способны "идти" практически до снега, но с разной степенью интенсивности, и сейчас она достаточно высокая. Плюс они не червивые, долго не портятся: могут и без холодильника лежать несколько дней в прохладном помещении.

Ранее врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Ирина Писарева рассказала, что покупка грибов и ягод на трассе может привести к серьезному отравлению и аллергической реакции. Она отметила, что, если продукты продаются около проезжей части открытыми, в них попадают токсичные вещества, выхлопные газы и даже тяжелые металлы, которые не выводятся после термической обработки.

