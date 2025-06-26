Эксперт Халилов назвал главные правила, которые помогут не потеряться в лесу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Отмечать свое местоположение на картах необходимо, чтобы не потеряться в лесу. Об этом Москве 24 рассказал эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС Эдуард Халилов.

Он подчеркнул, что к походу в лес необходимо тщательно подготовиться. В частности, необходимо предупредить своих близких, чтобы они знали, где искать в случае пропажи.

"С собой обязательно нужно взять заряженный телефон, портативную зарядку и провод, а также скачать офлайн-карты, чтобы проставлять на них точки своего маршрута. По ним можно будет вернуться обратно", – порекомендовал Халилов.





Эдуард Халилов эксперт по выживанию в экстремальных условиях, спасатель МЧС В рюкзаке обязательно должны быть флисовая кофта, дождевик, налобный фонарь, аптечка, бутылка с водой и небольшой перекус. Если это сложный туристический маршрут, необходимо заранее зарегистрировать его в МЧС.

Если человек все же потерялся в лесу, ему надо подавать сигналы: свистеть, кричать, светить фонарем. Это существенно облегчит поиски, объяснил Халилов.

"В случае потери своей группы нужно остановиться на месте и начать подавать сигналы, а не пытаться найти остальных. В противном случае есть риск уйти очень далеко, и последствия могут быть трагичными", – отметил эксперт.

Если же человек пошел в лес один и заранее никого не предупредил, ему придется спасаться самостоятельно. Для этого необходимо прислушиваться к окружающим звукам и идти на них.

"Можно услышать шум дороги, собачий лай, звук бензопилы. Все это значит, что где-то рядом есть люди. Нужно идти на звук, потому что задача выживания – выйти обратно в цивилизацию", – заключил Халилов.

Ранее подмосковные спасатели нашли в лесу пенсионера с отключившимся GPS-трекером. Он перестал работать через 3,5 часа после того, как 90-летний дедушка отправился за грибами.

