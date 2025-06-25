Подмосковные спасатели нашли в лесу пенсионера с отключившимся GPS-трекером

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Подмосковье спасатели нашли 90-летнего грибника, у которого в лесу перестал работать GPS-трекер. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ "Мособлпожспас".

Инцидент произошел 24 июня в Сергиево-Посадском городском округе недалеко от деревни Хребтово. Мужчина ушел в лес в 15:30, однако через 3,5 часа GPS-трекер перестал отслеживать его местоположение, и семья обратилась к спасателям.

На поиски пенсионера отправились сотрудники из 223-й пожарно-спасательной части "Мособлпожспаса".

"Дедушку нашли. Живого и здорового, хотя немного уставшего", – отметила пресс-служба.

Ранее под Челябинском нашли 69-летнюю женщину, которая ушла в лес и не вернулась. В ходе поисков спасатели и волонтеры прошли более трех тысяч километров, ситуация осложнялось электромагнитной аномалией и минусовыми температурами по ночам.

Пенсионерку удалось обнаружить, когда экипаж команды "РМК Поиск", возвращаясь на базу, изменил привычный маршрут следования. Женщину передали врачам скорой помощи.