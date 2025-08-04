Врач Соломатина: сочетание дыни с мясом грозит нарушением пищеварения

Фото: depositphotos/Nolonely

Дыню не стоит сочетать с мясом, молочными и кисломолочными продуктами, так как это чревато газообразованием и проблемами с желудком. Об этом в разговоре с Москвой 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

3 августа в Москве начался сезон арбузов и дынь, в городе открылось более 220 бахчевых развалов. Соломатина напомнила, что дыня содержит сахар, поэтому сильно увлекаться ею не стоит: в день достаточно потреблять примерно 200 граммов продукта.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук При этом есть дыню в идеале нужно отдельно от других продуктов. Особенно плохо сочетать ее с мясом, тем более таким, которое долго переваривается: свининой, бараниной, говядиной, кониной.

Такая еда будет очень долго лежать в желудке и перекрывать доступ дыне, которая переваривается быстро и сразу пытается попасть в кишечник. В итоге в сладкой, влажной и теплой среде начнутся процессы брожения и гниения, а это чревато активным газообразованием, пояснила диетолог.

"К тому же может нарушиться пищеварение, что приведет к диарее, тошноте, состоянию немотивированной усталости и высыпаниям на коже", – предупредила Соломатина.



По этим же причинам дыня не "дружит" с молочными и кисломолочными продуктами, поэтому потреблять их вместе, например в смузи, лучше не стоит, посоветовала эксперт.

"А вот с овощами и фруктами сочетаемость у дыни терпимая, можно делать совместный салат. Хотя лучше всего есть ее отдельно, но не натощак, чтобы не спровоцировать резкий скачок сахара, а, например, на полдник, в качестве легкого перекуса", – отметила врач.

Ранее врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева рассказала, что разрезанные арбузы, которые лежат в таком виде на прилавках, опасно покупать. Туда попадает большое количество бактерий, которые размножаются в питательной сладкой среде, поэтому риск отравления продуктом достаточно высокий.

