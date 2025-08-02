Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Более 220 бахчевых развалов откроется в Москве 3 августа, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Москвичи действительно ждут, когда на городских улицах появятся такие развалы. Покупать арбузы у фермеров стало частью традиции, которая поддерживает сельское хозяйство в стране", – отметил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексея Немерюка.

Отмечается, что бахчевые развалы будут открыты до 1 октября. Примерно 130 площадок появится рядом с продуктовыми магазинами, при этом больше всего их будет в Южном административном округе.

Дыни и арбузы доставляют в Москву из Астраханской и Волгоградской областей, Дагестана, Краснодарского и Ставропольского края. На развалах горожане смогут купить дыни таких сортов, как "колхозница", "карамель", "торпеда" и "мануэла", а также арбузы сортов "каристан", "огонек", "кримсон свит" и "сахарный малыш".

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова заявила, что арбузы и дыни могут помочь избежать обезвоживания. По ее словам, с потерей воды из организма выводятся электролиты – минералы, которые важны для его функционирования.

Среди других продуктов, способных помочь предотвратить обезвоживание, – сельдерей, томат, огурец и редис.