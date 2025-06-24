Врач Русакова: томаты, арбузы и редис помогут избежать обезвоживания

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Минеральная вода, а также фрукты и овощи с высоким содержанием клетчатки помогут избежать обезвоживания. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.

По ее словам, с потерей воды из организма выводятся электролиты – минералы, которые важны для его функционирования.

"Нормализовать количество жидкости и минералов можно с помощью овощей, фруктов и ягод, таких как сельдерей, томат, огурец, редис, дыня, арбуз и других", – перечислила врач.

Она напомнила, что в таких продуктах содержится клетчатка, улучшающая пищеварение и задерживающая воду в организме, что особенно важно летом. Врач посоветовала съедать около 500 граммов овощей в день, а фрукты употреблять умеренно из-за высокого содержания углеводов.



Дарья Русакова врач-диетолог, кандидат медицинских наук Также можно обратить внимание на минеральную воду, так как она восстанавливает солевой баланс. Однако не стоит выпивать более литра такой жидкости в день. В противном случае это может привести к отекам, перегрузке сердечно-сосудистой системы и почек.

Кроме того, важно следить за тем, сколько жидкости в целом теряет организм на протяжении дня, добавила врач.

"Иначе дефицит воды плохо отразится на здоровье тех, у кого есть хронические заболевания. Также это оказывает негативное влияние на пожилых с нарушениями сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем. Если же обезвоживание возникло из-за кишечной инфекции, следует как можно скорее обратиться к врачу", – заключила Русакова.

Ранее врач-терапевт Маргарита Королева перечислила признаки нехватки воды в организме. Среди них она назвала сухость кожи, волос, усталость и снижение работоспособности.