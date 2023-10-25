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25 октября, 11:39

Общество

Врач перечислила признаки дефицита воды в организме

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Сухость кожи, волос, усталость и снижение работоспособности могут указывать на нехватку воды в организме. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

"При недостаточном потреблении воды может быть сухость кожи как результат обезвоживания, сухие волосы, локти", – отметила эксперт.

Усталость, слабость, вялость, снижение работоспособности – этим тоже проявляется недостаток жидкости в организме.
Маргарита Королева
врач-терапевт, диетолог, доктор медицинский наук

Во избежание обезвоживания врач посоветовала в день употреблять 30 миллилитров воды на килограмм веса. "То есть в целом взрослый человек должен выпивать примерно 2–2,5 литра жидкости", – заключила диетолог.

Ранее россиянам рассказали, как приучить себя пить больше воды. Отмечается, что такая привычка закладывается с детства. Однако если у человека ее нет, то можно воспользоваться несложным трюком. Достаточно поставить на рабочем столе стакан с водой. Благодаря этому руки сами будут тянуться к нему.

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