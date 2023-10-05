Врач назвала неожиданный напиток для защиты сердца от старения

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Кофе поможет защитить сердце и сосуды от старения. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"В кофе есть антиоксиданты – полифенолы, как и в красном винограде, которые славятся своими полезными свойствами. Они благотворно влияют на сердечно-сосудистую систему, то есть защищают сосуды и сердце от старения, от разрушения свободными радикалами", – отметила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Еще одно полезное вещество, которое есть в составе кофе, – это витамин PP. Он нужен для укрепления сосудов.

По словам специалиста, чтобы получить максимальную пользу от напитка, в день лучше употреблять не больше 4 чашек. При этом стоит учесть, что некоторым людям кофе противопоказан. В частности, речь идет о тех, кто страдает от повышенного артериального давления, бессонницы, нарушения циркадных ритмов и эмоциональной неустойчивости.

Ранее сообщалось, что употребление картофеля может оказывать благотворный эффект на работу сердца. Дело в том, что корнеплод содержит калий и магний. Эти элементы полезны для сердечной мышцы. Калий нормализует в организме водно-солевой баланс. В свою очередь, магний защищает сердце от быстрого изнашивания.

