12 сентября, 14:12Общество
Названы опасные последствия недостаточного потребления воды
Фото: depositphotos/fizkes
Недостаточное потребление воды может привести к сгущению крови, а также к проблемам в работе кишечника, желчного пузыря и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
"Должна быть определенная вязкость крови. Если воды мало, она становится густой. Это риски тромбообразования. К тому же вязкую кровь достаточно сложно протолкнуть, и сердцу приходится работать с удвоенной силой", – объяснила эксперт.
"Если человек постоянно пьет мало воды, могут появиться камни в мочевом пузыре, поражаются почки. Это все жизненно важные органы. Если нет воды, то кал сухой – это беда многих пожилых людей. Он застаивается в кишечнике, и идет интоксикация, то есть токсины всасываются в кровь", – предупредила специалист.
Для поддержания всех процессов и нормальной работы организма диетолог советует ежедневно употреблять чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.
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