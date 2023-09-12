Названы опасные последствия недостаточного потребления воды

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Недостаточное потребление воды может привести к сгущению крови, а также к проблемам в работе кишечника, желчного пузыря и почек. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Должна быть определенная вязкость крови. Если воды мало, она становится густой. Это риски тромбообразования. К тому же вязкую кровь достаточно сложно протолкнуть, и сердцу приходится работать с удвоенной силой", – объяснила эксперт.





Елена Соломатина врач-диетолог Вода необходима для производства желудочного сока, ферментов, чтобы пища нормально переваривалась, опорожнялся кишечник. Если ее мало, желчь становится вязкой как пластилин. Это риск образования желчных камней.

"Если человек постоянно пьет мало воды, могут появиться камни в мочевом пузыре, поражаются почки. Это все жизненно важные органы. Если нет воды, то кал сухой – это беда многих пожилых людей. Он застаивается в кишечнике, и идет интоксикация, то есть токсины всасываются в кровь", – предупредила специалист.

Для поддержания всех процессов и нормальной работы организма диетолог советует ежедневно употреблять чистую воду из расчета 30 миллилитров на килограмм веса.

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