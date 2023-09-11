Врач рассказала, можно ли диабетикам пить кофе

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Употребление кофе без сахара не нанесет вреда здоровью людям, страдающим от диабета. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, сам по себе напиток не считается вредным для тех, у кого повышен уровень сахара в крови. "Диабетикам можно пить кофе. Он имеет достаточно низкий гликемический индекс и к тому же улучшает работу печени. Только, естественно, напиток должен быть несладкий", – подчеркнула врач.





Елена Соломатина врач-диетолог Диабетикам даже можно пить кофе с молоком, хотя в нем есть лактоза – молочный сахар. Но мы же не добавляем много. Кофе с молоком все равно не будет иметь такого высокого гликемического индекса, как сахар, кондитерские изделия или продукция из белой муки. Какой-то большой гликемической нагрузки напиток не даст.

"Просто в напиток не нужно добавлять сахар. И не пить кофе со сладостями. Исключается все, где есть сахар, – конфеты, пирожные, булки. Также все, что сделано из очищенной муки, поскольку это быстро повышает уровень глюкозы в крови", – заключила эксперт.

Ранее были названы группы людей, которые рискуют столкнуться с развитием диабета. В частности, речь идет о тех, у кого близкие родственники страдают от этого заболевания. Кроме того, к группе риска относятся женщины, у которых был гестационный сахарный диабет во время беременности. Сюда же относятся люди с избыточной массой тела, а также граждане старше 45 лет, имеющие низкий уровень физической активности.

