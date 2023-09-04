Врач рассказала, с чем запрещено сочетать кофе

Фото: 123RF/whitebearstudio1

Кофе не рекомендуется сочетать с алкоголем, пряностями и содержащими железо продуктами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

По ее словам, кофе может на время маскировать действие алкоголя. "Когда человек одновременно употребляет кофе и алкоголь, он не чувствует опьянения. И в итоге выпивает еще больше спиртного. Потом он резко пьянеет и гораздо хуже перенесет эту алкогольную интоксикацию", – пояснила специалист.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Очень плохо сочетать кофе с пряностями. Потому что в этом случае мы теряем вкус напитка. Наши рецепторы не получают той стимуляции. Теряется органолептическое удовлетворение от кофе. И потом наши вкусовые рецепторы будут требовать повторения этой чашки, чтобы ощутить вкус самого напитка без добавок.

Также не рекомендуется пить кофе вместе с продуктами, в которых содержится железо. "Вещества в кофе затрудняют всасывание железа, которое содержится в орехах, гречке, чечевице, бобовых. Оно очень плохо всасывается, и человек не получает ту пользу от продуктов, которую должен получить", – говорит Мухина.

Специалист посоветовала употреблять кофе отдельно от других продуктов. Лучше всего пить его через час после еды.

Ранее россиянам рассказали, можно ли похудеть за счет употребления кофе. Отмечается, что напиток повышает частоту сердечных сокращений, а также улучшает перистальтику кишечника. Однако для потери веса эти эффекты являются незначительными. В целом кофе не стимулирует жиросжигание, поэтому пить его для такой цели не имеет смысла.

