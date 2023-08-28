Врач рассказала, с чем опасно сочетать дыню

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Дыню не рекомендуется сочетать с алкоголем и кисломолочными продуктами. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

"Если мы смешаем дыню с кисломолочными продуктами, то может быть диарея. Но если кто-то хочет, то можно воспользоваться таким способом и получить слабительный эффект", – отметила эксперт.

Проблемы с пищеварением также можно получить при употреблении дыни и алкоголя.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Нежелательно сочетать дыню с алкоголем, особенно с пивом. Может быть метеоризм, диарея, колики, тошнота.

Ранее россиянам рассказали, можно ли пить воду после употребления дыни. По словам врача-диетолога Ольги Шестаковой, никаких проблем это не вызовет. Она также назвала мифом мнение, согласно которому такое сочетание способно нарушить процессы пищеварения.

