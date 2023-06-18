08:00Общество
Названы опасные последствия употребления немытой зелени с грядки
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Употребление немытой зелени с грядки может вызвать отравление и привести к заражению паразитами. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Некоторые огородники предпочитают есть собственноручно выращенную зелень прямо с грядки, предварительно не моя ее. Они считают, что раз продукт натуральный, то не принесет вреда. Но это не всегда верно, отметила эксперт.
Также на немытой зелени могут быть личинки паразитов. "Они могут попасть на растение с земли или воды во время полива. Если съесть такую зелень, можно заразиться гельминтами. Поэтому перед употреблением ее следует хорошо промывать", – заключила Королева.
Ранее россиянам напомнили, чем грозит употребление немытых сухофруктов. Для того чтобы такой товар долго хранился и хорошо выглядел на полке, его обрабатывают разными веществами вроде фунгицидов. Последние попадают в организм вместе с немытыми сухофруктами. Особенно это опасно для печени и слизистой желудка. Кроме того, на товар могли садиться мухи, которые переносят разные инфекционные и паразитарные заболевания.
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