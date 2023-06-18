Названы опасные последствия употребления немытой зелени с грядки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Употребление немытой зелени с грядки может вызвать отравление и привести к заражению паразитами. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Некоторые огородники предпочитают есть собственноручно выращенную зелень прямо с грядки, предварительно не моя ее. Они считают, что раз продукт натуральный, то не принесет вреда. Но это не всегда верно, отметила эксперт.





Маргарита Королева врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Удобрения или вещества для обработки зелени от вредителей могут быть опасны для нашего здоровья. Человек может забыть, что он когда-то обрабатывал грядку. Затем съесть зелень, не помыв, и получить отравление.

Также на немытой зелени могут быть личинки паразитов. "Они могут попасть на растение с земли или воды во время полива. Если съесть такую зелень, можно заразиться гельминтами. Поэтому перед употреблением ее следует хорошо промывать", – заключила Королева.

Ранее россиянам напомнили, чем грозит употребление немытых сухофруктов. Для того чтобы такой товар долго хранился и хорошо выглядел на полке, его обрабатывают разными веществами вроде фунгицидов. Последние попадают в организм вместе с немытыми сухофруктами. Особенно это опасно для печени и слизистой желудка. Кроме того, на товар могли садиться мухи, которые переносят разные инфекционные и паразитарные заболевания.

