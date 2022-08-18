Диетолог рассказала, чем опасны немытые фрукты и овощи

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что употребление немытых овощей и фруктов может привести к отравлению, заражению кишечной палочкой и сальмонеллезом.
"Если немытые фрукты-овощи мы покупаем на рынке, то вы понимаете, какой путь они проделали от грядки, где тоже их никто не мыл. Там могут быть различные микробы, которые в большинстве случаев очень неблагоприятны для человека и способны вызвать отравление. Эти продукты перебирали, сколько рук к ним прикасались. То есть туда еще накладываются те микробы, которые могут остаться на руках тех же сборщиков", – говорит специалист.
"Поэтому при употреблении таких фруктов и овощей может быть отравление, кишечная палочка, сальмонеллез или глистная инвазия", – предупреждает врач.
В отдельных случаях человек может не почувствовать отравления. У него не будет ни диареи, ни рвоты, но внутренние органы все равно продолжат страдать, отмечает эксперт.
"Наша многострадальная печень попытается как фильтр все это вывести. Печень, почки будут страдать. Кишечник тоже постарается с этой нагрузкой справиться", – указала Соломатина.
Опасными могут быть не только немытые фрукты и овощи из магазина или с рынка, но и домашние, с грядки. Поэтому перед употреблением таких продуктов их лучше хорошо помыть.
Ранее россиянам посоветовали перед употреблением консервов промывать банки. По словам врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Ильи Акинфиева, таким образом будет устранен риск попадания в еду инфекций. Последние могут оказаться на банке, если на складе, где она хранилась, обитали грызуны.
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