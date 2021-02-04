Врач-инфекционист призвал мыть консервные банки перед их вскрытием

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев порекомендовал мыть консервные банки перед тем, как их вскрывать и употреблять содержимое в пищу. По мнению специалиста, эта процедура обезопасит от попадания в банку инфекций, которые могут переноситься грызунами, обитающими на складах.

"Часто бывает, что консервные банки хранятся на складах, где живут грызуны. Грызуны могут испражниться на эту банку, и человек ее открывает, не обрабатывая водой. Получается, что бактерия попадает в содержимое консервной банки, а потом уже в салат или другое блюдо, которое готовит хозяйка", – рассказал Акинфиев в диалоге с Москвой 24.

Так, из банки в салат могут сразу вместе с инфекцией попасть зеленый горошек, сладкая кукуруза или консервированный тунец.





Илья Акинфиев врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Когда мы открываем банку, консервный нож протыкает крышку и проносит инфекцию. Мало хозяек знает, что когда приносишь консервные банки из магазина, то их тоже нужно мыть. Достаточно будет ополоснуть их водой.

Акинфиев отметил, что от подобного рода заражений полностью защитит термическая обработка. Продукты, которые мы употребляем в сыром виде (фрукты и овощи), достаточно ополаскивать водой.

"Понятно, что сейчас уменьшилось количество заболеваемости в связи с тем, что не так много крыс можно встретить на складах крупных магазинов. Банки уже не просто в коробки складываются, а обтягиваются полиэтиленом, но все равно остается факт, что такие заражения встречаются", – подчеркнул врач-инфекционист.

Акинфиев напомнил, что грызуны могут переносить большое количество инфекционных заболеваний, включая псевдотуберкулез, иерсиниоз, чуму и туляремию. Помимо рвоты, сильной интоксикации и расстройства кишечника, они могут привести к тяжелым осложнениям, повреждать суставы и сердечно-сосудистую систему.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о причине госпитализации 30 воспитанников школы-интерната в Томской области. Очаг псевдотуберкулеза, возникший из-за мышей, был обнаружен в овощехранилище учреждения.