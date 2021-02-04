Врач-инфекционист призвал мыть консервные банки перед их вскрытием

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Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Илья Акинфиев порекомендовал мыть консервные банки перед тем, как их вскрывать и употреблять содержимое в пищу. По мнению специалиста, эта процедура обезопасит от попадания в банку инфекций, которые могут переноситься грызунами, обитающими на складах.
"Часто бывает, что консервные банки хранятся на складах, где живут грызуны. Грызуны могут испражниться на эту банку, и человек ее открывает, не обрабатывая водой. Получается, что бактерия попадает в содержимое консервной банки, а потом уже в салат или другое блюдо, которое готовит хозяйка", – рассказал Акинфиев в диалоге с Москвой 24.
Так, из банки в салат могут сразу вместе с инфекцией попасть зеленый горошек, сладкая кукуруза или консервированный тунец.
Акинфиев отметил, что от подобного рода заражений полностью защитит термическая обработка. Продукты, которые мы употребляем в сыром виде (фрукты и овощи), достаточно ополаскивать водой.
"Понятно, что сейчас уменьшилось количество заболеваемости в связи с тем, что не так много крыс можно встретить на складах крупных магазинов. Банки уже не просто в коробки складываются, а обтягиваются полиэтиленом, но все равно остается факт, что такие заражения встречаются", – подчеркнул врач-инфекционист.
Акинфиев напомнил, что грызуны могут переносить большое количество инфекционных заболеваний, включая псевдотуберкулез, иерсиниоз, чуму и туляремию. Помимо рвоты, сильной интоксикации и расстройства кишечника, они могут привести к тяжелым осложнениям, повреждать суставы и сердечно-сосудистую систему.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о причине госпитализации 30 воспитанников школы-интерната в Томской области. Очаг псевдотуберкулеза, возникший из-за мышей, был обнаружен в овощехранилище учреждения.
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