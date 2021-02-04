Причиной очага псевдотуберкулеза в томской школе-интернате стали мыши

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Самарин Евгений

В овощехранилище в Крыловской школе-интернате Томской области специалисты Роспотребнадзора выявили возникший из-за мышей очаг псевдотуберкулеза. Как сообщили в территориальном управлении ведомства, госпитализировано 30 воспитанников.

"Очаг мог сформироваться из-за нарушения технологии обработки овощей, первично контаминированных выделениями грызунов, а также из-за вторичной контаминации готовых блюд в результате нарушения санитарно-дезинфекционного режима на пищеблоке", – говорится в сообщении.

Специалистами были отобраны суточные пробы на группу кишечных палочек для оценки качества дезинфекции, а также на патогенную микрофлору. Более того, на овощехранилище отловили несколько мышей. В Роспотребнадзоре пояснили, что сейчас в учреждении уже проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Ранее сообщалось, что около 30 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области отравились. Детей доставили в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести.