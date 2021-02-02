В школе-интернате на юге Томской области отравились 30 воспитанников

10:28
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Около 30 воспитанников школы-интерната в Бакчарском районе Томской области отравились. Детей доставили в областной центр в состоянии средней и легкой степени тяжести, сообщает ТАСС.
Как рассказал глава района Сергей Ревера, речь идет о Крыловской вспомогательной школе с круглосуточным пребыванием детей. Всего там обучаются 56 воспитанников с отклонениями в здоровье.
"Произошло пищевое отравление, предположительно псевдотуберкулез, который переносится с грызунами. Изначально заразились 17 детей, сейчас достигла ситуация до 30 детей", – заявил он.
По словам Реверы, детей госпитализировали в Томске, поскольку инфекционного отделения в бакчарской райбольнице нет.
Ранее сообщалось, что сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы на водозаборе "Гремячий лог" в Октябрьском районе Красноярска после сообщений об отравлении. Среди горожан подтвердились случаи острой кишечной инфекции.
В январе генпрокурор РФ Игорь Краснов поручил проверить качество питания в российских детских садах и школах. Данная мера была принята после нескольких массовых случаев отравления среди школьников.
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