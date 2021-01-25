Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить качество питания в российских детских садах и школах.

"В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Планируется, что во время рейдов эксперты оценят, соблюдается ли законодательство о контрактной системе при организации питания учащихся. Кроме того, будут проверяться обеспечение условий транспортировки продуктов и наличие документов.

Помимо этого, в регионах будут проверять обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.

Результаты данной проверки взяли под контроль в Генеральной прокуратуре РФ.

Ранее была названа причина отравления детей в Электростали. Это был норовирус. Диагноз подтвердили в Роспотребнадзоре после лабораторных исследований.

