Генпрокурор поручил проверить качество питания в детсадах и школах

12:21
Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Генпрокурор Игорь Краснов поручил проверить качество питания в российских детских садах и школах.
"В связи с участившимися случаями массовых инфекционных заболеваний воспитанников дошкольных и общеобразовательных организаций из-за некачественного питания по указанию генерального прокурора РФ Игоря Краснова прокурорами регионов организована соответствующая проверка", – сообщили в пресс-службе ведомства.
Планируется, что во время рейдов эксперты оценят, соблюдается ли законодательство о контрактной системе при организации питания учащихся. Кроме того, будут проверяться обеспечение условий транспортировки продуктов и наличие документов.
Помимо этого, в регионах будут проверять обеспечение учеников начальных классов бесплатным горячим питанием.
Результаты данной проверки взяли под контроль в Генеральной прокуратуре РФ.
Ранее была названа причина отравления детей в Электростали. Это был норовирус. Диагноз подтвердили в Роспотребнадзоре после лабораторных исследований.
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