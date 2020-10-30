Родители смогут выбрать определенное меню для детей в столичных школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столичным родителям дали возможность заказать для своих детей определенные блюда из меню школьной столовой. Как сообщается на портале мэра и правительства города, эта услуга включена в мобильное приложение "Госуслуги Москвы".
"Новая опция позволит родителям с помощью смартфона выбрать меню на завтрак, обед и полдник на две недели вперед, изучить информацию о составе блюд и их пользе, а также проверить и пополнить баланс "Москвенка", – рассказал глава проекта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олег Филимонов.
Изучить состав блюд и сформировать комплексные обеды можно в разделе "Мой ребенок в школе" во вкладке "Горячее питание". На календаре разрешается выбрать до 14 дней и указать для каждого из них свои особенности приемов пищи.
Комплексные наборы и отдельные блюда будут доступны школьникам по карте "Москвенок" и ее идентификаторам. Удалить или отредактировать заказ можно будет не позднее, чем за три дня до даты предполагаемого получения питания.
За этот же срок необходимо обеспечить пополнение баланса карты "Москвенок". Если денег на счете будет недостаточно, то заказ на выбранное питание выполнен не будет.
На данный момент услуга выбора и заказа горячего питания доступна в 640 школьных столовых. Оставшиеся образовательные учреждения подключат к системе в 2021 году.
Ранее на портале госуслуг запустили сервис для оценки питания учеников 1-4-х классов. Для того чтобы оценить питание ребенка в школе, родителям необходимо заполнить на госуслугах специальную форму. В течение 15 дней в личный кабинет или на электронную почту поступит ответ на обращение.
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