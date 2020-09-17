На портале госуслуг начал работать сервис для оценки школьного питания

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На портале госуслуг начал работать сервис для оценки питания учеников 1–4-х классов, сообщили в пресс-службе Минцифры.

"Через сервис можно будет оставить отзыв о качестве предоставления бесплатного горячего питания учащимся младших классов в российских школах. Также он позволит собрать предложения об организации системы", – говорится в сообщении.

Директор департамента цифрового государственного управления Минцифры России Сергей Цветков считает, что в данном вопросе очень важно взаимодействовать с родителями.

"Обратная связь очень важна. Аппарат правительства РФ и Минпросвещения России в электронном виде будут регулярно получать сводные отчеты по ситуации со школьным питанием во всех регионах России", – отметил он.

Для того чтобы оценить питание ребенка в школе родителям необходимо заполнить на госуслугах специальную форму. В течение 15 дней в личный кабинет или на электронную почту поступит ответ на обращение.

Ранее сообщалось, что правительство России распределит 22 миллиарда рублей на обеспечение в этом году горячего питания для учеников начальных классов во всех школах.

Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Из данных рекомендаций следует, что энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам учащихся. Кроме того, в меню детей должны отсутствовать фальсифицированные продукты.