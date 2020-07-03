В школах решили ввести "индекс несъедаемости"

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В российских школах введут "индекс несъедаемости", сообщает ИА "НСН".

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с его помощью можно будет контролировать расходование государственных средств на обеспечение детей в начальных школах горячим питанием.

Она объяснила, что школьное питание надо организовать так, чтобы государство не тратило деньги напрасно. В каждом регионе будут учитывать особенности и потребности детей.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для учеников младших классов. Регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы направят почти 22 миллиарда рублей.

Размер субсидии определен на три года. В 2020 году она составит 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах – по 43,6 миллиарда.

За регионами оставят право организовать дополнительное питание. Главная особенность нового постановления заключается в том, что обеды будут доступны не только льготникам.