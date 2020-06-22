Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для школьников

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о бесплатном питании для младшеклассников. Об этом сообщает РИА Новости.

"Почти 22 миллиарда рублей будет направлено регионам в 2020 году на бесплатное горячее питание для учащихся начальной школы. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин", – сообщили в пресс-службе кабмина.

Размер субсидии определен на три года. В 2020 году она составит 21,8 миллиарда рублей, в 2021 и 2022 годах – 43,6 миллиарда в каждый.

За регионами оставят право организовать дополнительное питание. Главная особенность нового постановления заключается в том, что обеды будут доступны не только льготникам.

Ранее Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации горячего питания школьников. Энергетическая ценность рациона должна соответствовать физиологическим потребностям и энерготратам учащихся. Кроме того, из него должны быть исключены фальсифицированные продукты.

