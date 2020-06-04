Эксперт рассказал, как изменятся полки продуктовых магазинов после пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал Москве 24, как изменятся полки продуктовых магазинов после снятия ограничений из-за коронавируса. Он считает, что многие товары могут пропасть из магазинов.
Востриков считает, что превалирующий тренд будет заключаться в сокращении матрицы магазинов в сторону наиболее востребованных и более дешевых товаров для удовлетворения потребностей населения.
"Производители на этом фоне будут прорабатывать линейку оптимизации предложений, каких-то функциональных продуктов. Дешевле того, что сейчас у них есть в линейке. Какие-то продукты, наверное, вообще прекратят выпускать", – заявил Востриков.
Однако исполнительный директор Руспродсоюза не исключает того факта, что граждане со средним доходом и выше имеют несколько другие запросы к продовольственной корзине, нежели основное население страны.
"Те, кто имеет доходы выше среднего, скорее всего, выйдут из пандемии с запросом на предложение более здоровых продуктов питания", – подчеркнул Востриков.
Ранее глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что российский рынок продуктов питания после пандемии ждет новая модель потребления.
Аналитик считает, что сейчас одним из ключевых факторов в принятии решения о покупке становится цена. По его словам, сейчас наблюдается постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промоактивности.
При этом спрос на продукты здорового питания сохранится, однако из-за экономии уйдет тренд на категорию "фреш". Эксперт полагает, что спрос будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства.
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