Эксперт рассказал, как изменятся полки продуктовых магазинов после пандемии COVID-19

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков рассказал Москве 24, как изменятся полки продуктовых магазинов после снятия ограничений из-за коронавируса. Он считает, что многие товары могут пропасть из магазинов.



Дмитрий Востриков исполнительный директор Руспродсоюза Сейчас определяющую роль в любом случае будут играть нерастущие реальные доходы населения, поэтому спрос будет на более дешевые, жизненно важные продукты питания.

Востриков считает, что превалирующий тренд будет заключаться в сокращении матрицы магазинов в сторону наиболее востребованных и более дешевых товаров для удовлетворения потребностей населения.

"Производители на этом фоне будут прорабатывать линейку оптимизации предложений, каких-то функциональных продуктов. Дешевле того, что сейчас у них есть в линейке. Какие-то продукты, наверное, вообще прекратят выпускать", – заявил Востриков.

Однако исполнительный директор Руспродсоюза не исключает того факта, что граждане со средним доходом и выше имеют несколько другие запросы к продовольственной корзине, нежели основное население страны.

"Те, кто имеет доходы выше среднего, скорее всего, выйдут из пандемии с запросом на предложение более здоровых продуктов питания", – подчеркнул Востриков.

Ранее глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков заявил, что российский рынок продуктов питания после пандемии ждет новая модель потребления.

Аналитик считает, что сейчас одним из ключевых факторов в принятии решения о покупке становится цена. По его словам, сейчас наблюдается постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промоактивности.

При этом спрос на продукты здорового питания сохранится, однако из-за экономии уйдет тренд на категорию "фреш". Эксперт полагает, что спрос будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства.