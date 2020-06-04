Россиянам предсказали новую модель потребления после пандемии коронавируса

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Российский рынок продуктов питания после пандемии ждет новая модель потребления. Такое мнение в интервью с радио Sputnik высказал глава Информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Аналитик считает, что сейчас одним из ключевых в принятии решения о покупке становится фактор цены. По его словам, сейчас наблюдается постепенный рост спроса на продукцию по акциям и в рамках промоактивностей.

При этом спрос на продукты здорового питания сохранится, однако из-за экономии уйдет тренд на категорию "фреш". Эксперт полагает, что спрос будет больше ориентирован на продукцию промышленного производства.

Он добавил, что при выборе мясных продуктов ситуация также будет зависеть в первую очередь от ценового сегмента. Федяков указал, что население начинает отказываться от говядины и перейдет к более доступной свинине и курице.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что экономика стоит на пороге серьезного кризиса. В России в 2020 году может увеличиться уровень бедности, поэтому необходимо больше вкладывать в человеческий капитал.