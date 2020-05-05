Дворкович рассказал о продолжительности экономического кризиса

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Бывший вице-премьер РФ и глава фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается.

По его словам, "достаточно тяжелыми" будут ближайшие несколько месяцев, а последствия кризиса более ощутимо проявят себя в июне-июле.

В то же время Банк России предполагает снижение валового внутреннего продукта (ВВП) от четырех до шести процентов.

"Это тот прогноз, на который пока можно ориентироваться с учетом данных за последние несколько недель", – сказал Дворкович в интервью РБК.

Поможет ли России опыт прошлых экономических кризисов

Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее также рассказал о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.

В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подчеркнула, что в 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.