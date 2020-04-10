МВФ предсказал худший экономический кризис за сто лет

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В 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии. Об этом говорится в заявлении директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой.

По ее словам, экономика вынуждена столкнуться с "невиданным" ранее кризисом из-за пандемии коронавируса. Георгиева заметила, что пока нет ясности, насколько глубоким и продолжительным будет этот спад, передает News.ru.

Депрессия затронет как развитые страны, так и государства с развивающейся экономикой, добавила она. Согласно прогнозу МВФ, частичное восстановление экономики может начаться в 2021 году, если пандемия сойдет на нет во второй половине 2020 года.

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Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее также заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.

Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.