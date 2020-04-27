Численность безработных в России может вырасти в шесть раз

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Число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек. Об этом говорится в обзоре Института социальной политики НИУ ВШЭ.

Это произойдет из-за вынужденного простоя в экономике, вызванного пандемией, упрощения процедуры постановки на учет и увеличения размера пособия, сообщает газета "Известия".

По мнению экспертов, в итоге запланированных на выплаты средств может не хватить, поскольку они рассчитаны на 2,5 миллиона зарегистрированных безработных.

Однако в Минтруде указали, что средств достаточно, а лимиты выделены на самый пессимистичный сценарий, для которого пока нет оснований.

На данный момент количество официально зарегистрированных безработных составляет 846,7 тысяч человек. В Минтруде ожидают сохранение динамики роста.

В последнем пакете мер поддержки правительство увеличило пособие по безработице до минимального размера оплаты труда в 12 130 рублей. Оно будет выплачиваться три месяца.

Ранее Росстат в отчете за первый квартал 2020 года заявил, что реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 0,2 процента за год.