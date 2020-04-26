Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян

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Реальные располагаемые денежные доходы россиян сократились на 0,2 процента за год. Такие данные содержатся в отчете Росстата за первый квартал 2020 года.
Отмечается, что ограничительные меры, которые власти начали вводить из-за пандемии во второй половине марта, еще не успели сказаться на доходах населения.
В ведомстве полагают, что к снижению привели ослабление рубля из-за обвала цен на нефть и потеря доходов предпринимателями от коронавируса в феврале.
При этом сохранились относительно низкие темпы инфляции. Рост потребительских цен составил 2,4 процента. Средмесячные доходы оцениваются в 31,2 тысячи рублей.
Помощник президента РФ Максим Орешкин ранее заявил, что российская экономика по итогам второго квартала 2020 года покажет отрицательную динамику.
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Экономист Джесси Коломбо, который предсказал финансовый кризис 2008 года, ранее также заявил о новом кризисе. Он может оказаться более значительным, чем предыдущий, предупредил эксперт.
Среди факторов, оказывающих негативное влияние на мировую экономику, помимо COVID-19, он назвал падение нефтяных цен из-за срыва сделки ОПЕК+.
В то же время директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева подчеркнула, что в 2020 году мировое сообщество ждет худший экономический спад со времен Великой депрессии.
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