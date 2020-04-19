Орешкин оценил последствия пандемии для экономики России

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/Пресс-служба президента РФ
Российская экономика по итогам второго квартала 2020 года покажет отрицательную динамику на фоне пандемии коронавируса, однако может быстро восстановиться. Такое мнение в интервью телеканалу Россия 1 высказал помощник президента РФ Максим Орешкин.
"Конечно же, мы получим серьезные негативные цифры по II кварталу. Но здесь важна своевременная реакция, чтобы глубину этого кризиса попытаться сгладить", – подчеркнул он.
Орешкин заметил, что что во всем мире растет безработица и снижаются доходы граждан, но России нужно минимизировать эти последствия. По его словам, у России есть все возможности для быстрого восстановления экономики.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень отраслей экономики, которые больше других пострадали от пандемии коронавируса.
В Минэкономразвития исключили вероятность дефолта. По словам руководителя ведомства, ситуация, подобная произошедшей в 1998 году, не повторится.
15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.
В Москве также рассматривают возможность предоставлять субъектам малого предпринимательства субсидии по упрощенной форме. Это предложение обсуждается с крупнейшими банками.
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