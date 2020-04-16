В Минэкономразвития исключили вероятность дефолта в РФ

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В министерстве экономического развития России исключили вероятность развития ситуации в России аналогичной той, что произошла в 1998 году. Глава ведомства Максим Решетников заявил, что государство сможет не допустить дефолта, передает ТАСС.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.

Также были утверждены новые меры поддержки столичного бизнеса. Сообщалось, что московские предприятия смогут получить помощь в рамках программы кредитной поддержки.

Отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года разрешили, в частности, инвесторам Москвы.