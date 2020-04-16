Путин поручил принять меры для кредитования строительной отрасли на 12 млрд

17:55
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президент России Владимир Путин обратился к кабмину с просьбой принять меры для кредитования строительной отрасли на 12 миллиардов рублей. Сделать это предлагается до конца апреля, сообщает РИА Новости.
"Знаю, что правительство уже определило объемы средств, которые предполагается направить на поддержку программы кредитования строительной отрасли. Это 12 миллиардов рублей. Прошу максимально быстро запустить этот механизм", – отметил глава государства в рамках совещания по вопросам развития строительной отрасли.
Ранее вице-мэр Москвы Владимир Ефимов оценил меры поддержки строительного бизнеса, предложенные в условиях пандемии коронавируса. Он отметил, что в основном строители обращались к властям с просьбой об отсрочках по платежам аренды, а также насчет отмены штрафов, что он счел обоснованным.
15 апреля Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса.
Сообщалось, что столичным инвесторам разрешили отсрочку по платежам за изменение вида разрешенного использования участков за II квартал 2020 года. Уточнялось, что объем невнесенной платы составит порядка 5 миллиардов рублей.
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