Мишустин расширил перечень пострадавших от пандемии отраслей экономики

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее перечень отраслей экономики, которые больше других пострадали от пандемии коронавируса. Документ опубликован на сайте кабмина.

В постановлении говорится, что раздел "Культура, организация досуга и развлечений" пополнилась позициями "деятельность музеев" и "деятельность зоопарков".

Также появился раздел, посвященный розничной торговле непродовольственными товарами. В него вошла торговля автомобилями, мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним, товарами общего ассортимента, информационным и коммуникационным оборудованием, товарами культурно-развлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.

Ранее в Минэкономразвития исключили вероятность дефолта. По словам руководителя ведомства, ситуация, подобная произошедшей в 1998 году, не повторится.

15 апреля президент РФ Владимир Путин предложил предоставить малым и средним предприятиям прямую безвозмездную помощь от государства в период пандемии коронавируса. Он отметил, что выделенные средства будут направлены на выплату зарплат сотрудникам компаний.

В Москве также рассматривают возможность предоставлять субъектам малого предпринимательства субсидии по упрощенной форме. Это предложение обсуждается с крупнейшими банками.

