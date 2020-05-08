Кудрин предложил правительству поддержать весь малый бизнес

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что правительство должно расширить объем поддержки малого и среднего бизнеса.

По его словам, это "утроит объем поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти".

В эфире YouTube-канала "Редакция" Кудрин указал, что третий пакет мер поддержки экономики должен быть объемом не менее 1 триллиона рублей.

При этом чиновник добавил, что выдавать помощь "всем поголовно" будет неэффективной мерой с точки зрения расходов.

Однако он заметил, что согласился бы "поддержать в большей степени, чем на 1 МРОТ, тех, кто действительно попал в эту ситуацию".

Ранее Кудрин заявил, что в России в 2020 году может увеличиться уровень бедности, поэтому необходимо больше вкладывать в человеческий капитал.

В ВШЭ также предупредили, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.