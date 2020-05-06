Силуанов объяснил отказ от раздачи денег в пандемию

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Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на раздачу денег населению, как поступили власти ряда стран, если бы рубль был мировой резервной валютой.

"Если бы мы печатали резервные валюты, можно было бы и "с вертолета деньги разбрасывать", потратить триллионы рублей", – сказал он в интервью газете "Ведомости".

При этом он считает, что задача заключается не в том, чтобы "соревноваться, кто больше потратит", а в необходимости "помочь тем, кто в первую очередь нуждается в поддержке".

В частности, по мнению чиновника, нужно помочь бизнесу сохранить работников, а также помочь людям оплачивать расходы на питание, жилье и выплаты по кредитам.

Поможет ли России опыт прошлых экономических кризисов

Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ранее также скептически отнеслась к раздаче денег населению, назвав данную меру не актуальной в нынешних условиях.

Понятие "вертолетные деньги" ввел американский экономист Милтон Фридман. Он предлагал в кризисных условиях печатать банкноты для раздачи людям напрямую.

Институт социальной политики НИУ ВШЭ ранее предупредил, что число зарегистрированных безработных в России может вырасти почти в шесть раз – до 5,3 миллиона человек.

Меры по поддержке бизнеса озвучил 15 апреля президент России Владимир Путин. В частности, глава государства предложил безвозмездно финансировать предприятия исходя из расчета 1 МРОТ на каждого сотрудника.