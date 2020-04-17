Набиуллина посчитала меру по прямой раздаче денег россиянам неактуальной

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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина оценила идею по раздаче россиянам "вертолетных денег", сообщает ИА "НСН".

Понятие "вертолетные деньги" ввел американский экономист Милтон Фридман. Он предлагал в кризисных условиях печатать банкноты, которые впоследствии необходимо было раздавать людям напрямую.

Она отметила, что такая мера в нынешних условиях не является актуальной. Набиуллина напомнила, что правительство оказывает адресную поддержку.

В частности, по ее словам, в России увеличили пособия по безработице, а также выделили финансовые средства для выплаты зарплат сотрудникам компаний.

Ранее президент России Владимир Путин предложил оказать прямую безвозмездную помощь предприятиям малого и среднего бизнеса. Он отметил, что выплаты пойдут на финансовое обеспечение зарплат сотрудников компаний. Путин подчеркнул, что финансовая помощь будет исчисляться из суммы в 12 130 рублей в месяц на одного работника.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин утвердил третий пакет мер по поддержке столичного бизнеса. В частности, речь шла о субсидировании процентной ставки на взятые компаниями кредиты, а также об облегчении налогового бремени и об отсрочке уплаты арендной платы.

Кроме того, правительство Москвы дополнительно выделило 7 миллиардов рублей на поддержку безработных граждан. Помощь направят людям, которые потеряли рабочее место в результате пандемии коронавируса. Чтобы получить финансовую поддержку, гражданам необходимо встать на биржу труда и указать реквизиты, после чего они получат выплату в размере 19,5 тысячи рублей.