На выплату пособий потерявшим работу в Москве выделят 7 млрд рублей

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Власти Москвы дополнительно выделили 7 миллиардов рублей, чтобы поддержать безработных горожан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный оперативный штаб по экономическим вопросам.
"Деньги направят жителям столицы, которые остались без работы из-за пандемии", – говорится в сообщении.
Как отмечается, чтобы получить поддержку, нужно встать на биржу труда онлайн и указать реквизиты, после этого в течение 3-5 дней на карту поступит 19, 5 тысячи рублей.
1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер поддержки малого и среднего бизнеса. В него вошли субсидии для банков, позволяющие установить ставку по кредитам молодым компаниям не выше восьми процентов. Расширены меры поддержки внешнеторговой деятельности: появились субсидии на экспорт не только товаров, но и услуг, результатов интеллектуального труда.
До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан. Владимир Путин подписал закон о праве на кредитные каникулы для граждан и организаций, пострадавших от пандемии COVID-19. Оформить их можно на срок до 6 месяцев.
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