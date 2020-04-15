Столичные власти определили предприятия, которым окажут поддержку в первую очередь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Власти Москвы определили пострадавшие от введения ограничений из-за коронавируса предприятия, которым окажут помощь в первую очередь. Об этом сообщил заммэра Владимир Ефимов.

Он пояснил, что речь не об отдельных предприятиях, а об отраслях. Они были отобраны по нескольким критериям.

"Первый – критичность отрасли для жизнеобеспечения города. Например, в случае возникновения проблем у коммунальных предприятий мы им окажем поддержку безусловно, потому что город не может существовать без воды, отопления, вывоза мусора", – сказал Ефимов в интервью ТАСС.

Он добавил, что также критерием оценки является уровень нанесенного ущерба. Проводится анализ набора параметров: снижение продаж, прямые убытки, невозможность перестройки на дистанционный режим и многое другое. Также в расчет берется масштаб отрасли или определенного предприятия и его вклад в экономику города.

Ранее стало известно, что власти Москвы выделят 25 миллиардов рублей на поддержку бизнеса.

Сергей Собянин заявил, что необходимо поддержать в первую очередь бизнес, выведенный властями из оборота в связи с пандемией коронавируса.

1 апреля в Москве утвердили второй пакет мер антикризисной поддержки бизнеса. В частности, расширяется доступ субъектов малых и средних предприятий к получению кредитов и субсидий.

До 1 мая в городе действует мораторий на проверки бизнеса. Заммэра по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов пояснил, что в исключительных случаях внеплановые проверки возможны, чтобы избежать угрозы жизни и здоровью граждан.

Правительство РФ утвердило перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса. Среди них авиаперевозки, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие. Список дорабатывается.

На сайте mbm.mos.ru запущен новый раздел "Полезные материалы". Там столичные предприниматели найдут информацию, которая поможет сохранить и развить бизнес в новых условиях. Кроме того, стартовал специальный проект "Коронавирус: важное для бизнеса".