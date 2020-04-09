Заработал новый онлайн-ресурс для московских бизнесменов

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На сайте mbm.mos.ru запустили новый раздел "Полезные материалы". В нем столичные предприниматели найдут информацию, которая поможет сохранить и развить бизнес в новых условиях, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, стартовал специальный проект "Коронавирус: важное для бизнеса", заявила заместитель мэра города Наталья Сергунина.

"Предпринимательство – это основа городской экономики. И одна из наших первоочередных задач сейчас – оказывать комплексную поддержку малому и среднему бизнесу, в том числе консультационную", – сообщила Сергунина.

По ее словам, новые проекты, стартовавшие в столице, постоянно будут обновляться. Например, там можно ознакомиться с полезными в работе онлайн-сервисами.

"При составлении подборок мы учитывали стоящие перед предпринимателями сегодня вызовы и их потребности в получении информации по актуальным вопросам", – отметил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В условиях действия ограничительных мер для профилактики распространения коронавируса действует горячая линия правительства Москвы +7 (495) 276-24-17. Позвонив туда, предприниматели смогут получить консультации специалистов.

Ранее стало известно, что в Москве упрощен порядок выплат безработным.