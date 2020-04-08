Более 15 тысяч человек зарегистрировалось в "Цифровом деловом пространстве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Более 15 тысяч предпринимателей зарегистрировалось на нетворкинг-платформе "Цифрового делового пространства", сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Количество зарегистрированных пользователей уже превышает 15 тысяч. Здесь предприниматели могут найти единомышленников, обменяться полезной информацией, поучаствовать в голосованиях и обсудить интересующие их темы", – отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Там можно завести деловые знакомства, ознакомиться с календарем бизнес-событий и записаться на онлайн-мероприятия. В дальнейшем на платформе появятся онлайн-трансляции мероприятий и система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.

"Цифровое деловое пространство" – современная площадка для открытого сотрудничества всех, кто вовлечен в сферу инноваций. С 2017 года здесь состоялось более 1300 семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов. С марта площадка временно приостановила работу оффлайн и запустила серию онлайн-мастер-классов.

5 апреля в столице завершился первый этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы". Он был посвящен сфере культуры. В проекте участвовали более 9 тысяч москвичей, которые предложили порядка 900 идей по трем направлениям: новые услуги и сервисы для физических лиц, для юридических лиц и улучшение единого личного кабинета на mos.ru.

Платформа crowd.mos.ru работает с 2014 года. За время ее работы в 23 проектах поучаствовало более 210 жителей столицы. Благодаря им были созданы такие проекты, как "Мой парк", "Московское долголетие", "Музеи Москвы", "Московские поликлиники", "Мой офис госуслуг" и другие.