В столице прошел первый этап проекта "Московские электронные услуги и сервисы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице завершился первый этап краудсорсинг-проекта "Московские электронные услуги и сервисы". Он был посвящен сфере культуры, информирует портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия проходили в срок с 30 марта по 5 апреля. В проекте приняло участие более 9 тысяч москвичей, которые предложили порядка 900 идей.

"Участники проекта высказывали предложения по трем направлениям развития электронных услуг и сервисов в сфере культуры: новые услуги и сервисы для физических лиц, для юридических лиц и улучшение единого личного кабинета на сайте mos.ru", – говорится в сообщении.

Отмечается, что платформа crowd.mos.ru была запущена в 2014 году. За время ее работы в 23 проектах поучаствовало более 210 жителей столицы, которые предложили свыше 103 тысяч идей. 4 тысячи предложений были отобраны для дальнейшей реализации.

В частности, стараниями москвичей были созданы такие проекты, как "Мой парк", "Московское долголетие", "Музеи Москвы", "Московские поликлиники", "Мой офис госуслуг" и другие.

Ранее сообщалось, что проект "Московские электронные услуги и сервисы" будет состоять из нескольких этапов. Каждый из низ посвящен предоставлению электронных услуг в определенной отрасли, заявляла заммэра Москвы Наталья Сергунина.