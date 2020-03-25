Проект "Московские электронные услуги и сервисы" заработает в столице

фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В городе начнет работу масштабный краудсорсинг-проект "Московские электронные услуги и сервисы", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Новый проект, который станет доступен москвичам, будет включать несколько этапов. Каждый этап посвятят предоставлению электронных услуг в определенной отрасли, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Участникам проекта нужно будет поделиться своими пожеланиями и наблюдениями, связанными с получением городских услуг, а также работы сервисов. Так, горожане выскажут мнение, что именно требуется улучшить. Кроме того, будут учитываться их пожелания по добавлению новых услуг в столице.
"Это первый в Москве столь масштабный краудсорсинг-проект. Он будет проводиться в течение года и затронет ряд важнейших городских сфер", – подчеркнула Сергунина. Первыми двумя сферами, по ее словам, станут предпринимательство и культура.
Планируется, что в ходе 23-го краудсорсинг-проекта власти узнают, какие нужны электронные услуги москвичам в разных областях жизнедеятельности столицы.
Проект стартует в конце марта, идеи участников, которые получат наибольшую поддержку, реализуют.
Ранее стало известно, что все публичные слушания в Москве переводят на электронный формат.
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