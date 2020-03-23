Все публичные слушания в Москве переводят на электронный формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала, что в Москве все публичные слушания переводят в электронный формат, сообщает ТАСС.

Она отметила, что решение обусловлено угрозой распространения коронавируса. Кроме того, Княжевская сказала, что таким образом москвичи смогут сэкономить время. Она подчеркнула, что все замечания, высказанные гражданами в рамках обсуждения городских проектов, будут переданы специалистам для рассмотрения.

Также в пресс-службе Москомархитектуры рассказали, что все экспозиции будут представлены на портале "Активный гражданин". Онлайн-платформа будет нормально работать при большом количестве посещений.

"Платформа для проведения общественных обсуждений полностью готова к большому наплыву посетителей. На прошлой неделе состоялся ее запуск, и мы уже можем говорить о корректной работе системы", – рассказал ответственный за развитие проекта "Активный гражданин" Александр Пищелко.

Ранее стало известно, что в Москве снизился пассажиропоток столичного метро. 22 марта он стал меньше на 40% по сравнению с прошлогодними показателями этой даты. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что подземный транспорт продолжит функционировать в режиме повышенной готовности.

Кроме того, он обязал пожилых москвичей и горожан с хроническими заболеваниями соблюдать домашний режим. Собянин пообещал выплатить материальную компенсацию в связи с этими неудобствами в размере 4 тысяч рублей.

Собянин попросил москвичей старше 65 лет соблюдать домашний режим



Кроме того, 23 марта он открыл отделение для тех, кого подозревают в заражении коронавирусом, в государственной клинической больнице № 67. В ходе открытия он рассказал, что семь столичных больниц приспособили для людей, находящихся под подозрением в наличии инфекции в их организме.

23 марта в Москве зафиксировали еще 71 случай заражения COVID-19. Всего в столице обнаружили 262 человека, заболевших коронавирусом. В России за все время выявили 438 эпизодов заражения.