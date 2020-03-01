Более 170 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 170 тысяч человек посетили "Цифровое деловое пространство" (ЦДП) за время его работы, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Как рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина, это одна из главных городских площадок для тех, кто занимается бизнесом, интересуется новыми технологиями и инновациями. С момента открытия там прошло порядка 1300 мероприятия, среди которых были семинары, тренинги, хакатоны, форумы.

В 2020 году департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы провел на площадке серию собственных теоретических и практических занятий, посвященных инновациям в разных сферах жизни.

ЦДП открылось в 2017 году. Площадка оснащена современным оборудованием и необычной системой подсветки из светопроводящего бетона. Посетителям доступны один из самых больших LED-экранов города с разрешением Ultra HD, профессиональная звуковая система, интерактивные системы взаимодействия с контентом и студия для создания видеороликов.

Кроме того, в столице есть "Московский инновационный кластер". IT-площадка объединяет вузы, научно-исследовательские институты, технопарки и стартапы с одной стороны, а также крупные госпредприятия и компании государственного сектора – с другой.

В январе число участников превысило 700. C начала года кластер пополнился семью научно-исследовательскими и научно-производственными предприятиями. Сергей Собянин утвердил поддержку для проекта.