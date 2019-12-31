Собянин утвердил финансовую поддержку инновационному кластеру

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин утвердил порядок оказания финансовой поддержки участникам "Московского инновационного кластера" (МИК). В постановлении на портале мэра и правительства столицы говорится, что средства будут направлены "для создания инфраструктуры в целях реализации комплексных инновационных проектов".

Кроме того, предполагается "компенсация затрат по уплате процентов за пользование средствами, привлеченными для создания инфраструктуры в целях реализации комплексных инновационных проектов". Контроль за реализацией документа возложен на заместителя мэра Москвы Наталью Сергунину.

МИК был запущен в апреле при поддержке столичного правительства после выхода соответствующего указа президента России Вадимира Путина. 15 июля на первом заседании наблюдательного совета фонда "Инновационный кластер Москвы" Собянин заявил, что для проекта подготовлена специальная платформа.

Будущая IT-площадка объединит вузы, научно-исследовательские институты, технопарки и стартапы, с одной стороны, и крупные госпредприятия и компании государственного сектора – с другой. Только на начальном этапе в кластер войдут более 20 тысяч московских организаций, которые занимаются технологиями.