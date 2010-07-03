Допуск компаний к участию в инновационном кластере Москвы должен быть упрощен – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Допуск компаний к участию в проекте инновационного кластера Москвы должен быть максимально упрощен. Об этом заявил Сергей Собянин на первом заседании наблюдательного совета фонда "Инновационный кластер Москвы".

"Вход участников должен быть максимально упрощен, они могли бы пользоваться всеми инструментами инновационной поддержки, которая сегодня есть и в Российской Федерации, и на региональном уровне. Это обязательно должно дать свою синергию, свой эффект для развития инноваций на территории Москвы. У нас подготовлена такая цифровая платформа, которая уже возможна для запуска в ближайшее время", – передает Агентство "Москва" слова мэра.

Проект кластера направлен на создание площадки, с помощью которой компании могли бы взаимодействовать и развивать потенциал города.

Собянин отметил, что в Москве сейчас действуют около 20 тысяч инновационных предприятий. Причем 40% патентов регистрируются в Москве, и столько же оборота научно-исследовательских предприятий находится в столице.

Мэр добавил, что более 70% IT-продукции приходится также на Москву.

За последние годы в Москве и в России в целом был создан ряд инструментов поддержки инновационного бизнеса. Это субсидии, налоговые льготы и преференции, специализированная инфраструктура – "Сколково", Научно-технологическая долина в МГУ, технопарки. Собянин подчеркнул, что это требует особой системы взаимодействия.

В апреле этого года Собянин подписал документ об учреждении фонда "Московский инновационный кластер". Некоммерческая структура станет специализированной организацией инновационного кластера города. Фонд работает за счет собственных средств, денег из бюджета Москвы и благодаря другим источникам в соответствии с законодательством РФ.

