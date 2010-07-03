Собянин: в Москве появятся креативные технопарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В столице появятся креативные технопарки. Об этом Сергей Собянин сообщил в ходе посещения центра дизайна Artlay, где он встретился с представителями креативных индустрий.

"На территории Москвы уже сформировались значимые кластеры, такие как ваш, и еще где-то около пяти территорий, которые динамично развиваются. Конечно, требуется более системный взгляд на те процессы, которые там происходят, и системная поддержка этих проектов, создание специализированных технопарков как раз под креативную индустрию. Я думаю, что мы в ближайшее время с вами проконсультируемся и примем соответствующие решения", – сказал Собянин.

В ходе посещения мэр поблагодарил представителей индустрии за работу и отметил, что еще несколько лет назад креативная индустрия представляла собой нечто нишевое. Собянин также отметил, что если по объемам в отрасли столица еще отстает от ведущих мировых городов, то с точки зрения динамики город – № 1 в мире.

К креативным индустриям относятся такие отрасли экономики, как производство ювелирных изделий, полиграфия, издательская деятельность, кино, теле- и радиовещание, IT и разработка программного обеспечения, производство музыкальных инструментов, архитектура и проектирование, дизайн, фотография, творческое образование и другие подобные сферы. В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы также сказано, что, как и во многих других городах мира, естественными местами концентрации креативной индустрии в Москве становятся творческие пространства, как правило, расположенные в цехах бывших заводов и фабрик.

Ранее компания PwC и фонд Calvert 22 представили результаты исследования, согласно которому Москва является самым инновационным и креативным городом России. На второе место эксперты поставили Санкт-Петербург, а замкнула тройку лидеров Казань.

В основу исследования вошла оценка 20 городов по пяти базовым блокам: город, люди, бизнес, власть и бренды. Аналитики изучили более 200 индикаторов креативного и инновационного развития мегаполиса.