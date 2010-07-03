Москву признали самым инновационным городом России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Компания PwC и фонд Calvert 22 провели исследование, по итогам которого Москву признали самым инновационным и креативным городом страны, передает РИА Новости.
На второе место эксперты поставили Санкт-Петербург, а замкнула тройку лидеров Казань. В первую десятку также попали Екатеринбург, Владивосток, Новосибирск, Тюмень, Краснодар, Калининград и Великий Новгород.
Чуть ниже расположились Пермь, Красноярск, Нижний Новгород и еще семь городов, получивших оценки специалистов.
В основу исследования вошла оценка 20 городов по пяти базовым блокам: город, люди, бизнес, власть и бренды. Аналитики изучили более 200 индикаторов креативного и инновационного развития мегаполиса.
В итоге они разрушили стереотип о том, что регионы РФ отстают от Москвы и Петербурга в сфере экономики. В частности, Тюмень, Челябинск, Красноярск и Новосибирск обогнали столицу по благосостоянию креативного класса по сравнению с работниками других индустрий.
А лучшими в плане развития образовательной среды для креативных специалистов стали Калининград, Владивосток и Казань.
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