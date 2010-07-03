Стали известны самые безопасные регионы России

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Статистика МВД за 2018 год показала, в каких регионах России совершается наибольшее и наименьшее число преступлений. Выяснилось, что безопасней всего жить на Чукотке, передает RT.

За весь минувший год в Чукотском автономном округе зарегистрировали всего 748 преступлений. Вторую строчку рейтинга занял Ненецкий автономный округ, где совершили 857 преступлений.

Следом идут Ингушетия, Республика Калмыкия и Магаданская область. Там число преступлений не превысило и трех тысяч.

А вот самым криминальным регионом оказалась Москва, где количество преступлений перевалило за 140 тысяч. Высокие показатели также у Подмосковья, Краснодарского края, Челябинской области и Башкирии.

Всего в 2018 году в России было зарегистрировано 1,9 миллиона преступлений, на 3,3% меньше, чем в годом ранее. Почти половину всех совершенных преступлений составляют кражи.

Ранее эксперты назвали лучшие регионы по защите прав потребителей. Лидером рейтинга стал Татарстан.