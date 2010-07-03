Эксперты назвали лучшие регионы по защите прав потребителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Объединение потребителей России составило рейтинг лучших регионов по уровню защиты прав потребителей. По словам главы аналитического управления организации Ирины Соколовой, лидером стала Республика Татарстан, передает ИА "НСН".
Всего за прошлый год свой рейтинг повысили лишь девять субъектов, против 17 понизивших. В начале списка оказались Башкирия, Ростовская область, Санкт-Петербург, Белгородская область и Ленобласть.
"Мы каждый субъект оцениваем по 125 показателям. По итогам 2018 года высокий рейтинг всего у 16 субъектов, у 28 субъектов средний рейтинг и 31 – это группа с низким уровнем защищенности потребителей", – пояснила Соколова.
В аутсайдеры аналитики записали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданскую область, Хабаровский край, Кабардино-Балкарию, а также Калмыкию, Адыгею и Ингушетию.
На прошлой неделе эксперты назвали регионы с самой доступной ипотекой. Лидерами стали ЯНАО, ХМАО и НАО.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.