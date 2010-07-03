Эксперты назвали лучшие регионы по защите прав потребителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Объединение потребителей России составило рейтинг лучших регионов по уровню защиты прав потребителей. По словам главы аналитического управления организации Ирины Соколовой, лидером стала Республика Татарстан, передает ИА "НСН".

Всего за прошлый год свой рейтинг повысили лишь девять субъектов, против 17 понизивших. В начале списка оказались Башкирия, Ростовская область, Санкт-Петербург, Белгородская область и Ленобласть.

"Мы каждый субъект оцениваем по 125 показателям. По итогам 2018 года высокий рейтинг всего у 16 субъектов, у 28 субъектов средний рейтинг и 31 – это группа с низким уровнем защищенности потребителей", – пояснила Соколова.

В аутсайдеры аналитики записали Чукотский и Ненецкий автономные округа, Магаданскую область, Хабаровский край, Кабардино-Балкарию, а также Калмыкию, Адыгею и Ингушетию.

На прошлой неделе эксперты назвали регионы с самой доступной ипотекой. Лидерами стали ЯНАО, ХМАО и НАО.